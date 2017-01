Electro Night by Virgin Radio avec Madeon et Porter Robinson : Gagnez vos places pour la soirée au VIP Room à Paris

La prochaine édition de l’Electron Night by Virgin Radio vous donne rendez-vous au VIP Room le vendredi 10 février prochain à Paris, avec un line-up d’exception. Le lendemain de leur date à l’Olympia de Paris pour le Shelter Live Tour, Madeon et Porter Robinson feront danser ce haut lieu de la nuit parisienne le temps d’une soirée qui s’annonce mémorable. Ce sera l'occasion de découvrir en live ce nouveau duo de choc formé par les deux jeunes prodiges de l’électro, qui nous présenteront leur dernier single Shelter mais aussi pourquoi pas des titres inédits ! Vous voulez être de la partie ? Bonne nouvelle, Virgin Radio vous fait gagner vos places pour assister à l’Electro Night by Virgin Radio avec Madeon et Porter Robinson au VIP Room !

Pour gagner vos places

Pour tenter de gagner vos places pour la soirée Electro Night by Virgin Radio, c'est tout aussi simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire, de bien renseigner vos coordonnées puis de croiser les doigts afin d'être tirés au sort. N'oubliez pas de lire le règlement, et bonne chance à tous !