Ed Sheeran : Voilà pourquoi il a fait un break avant son grand retour

Depuis la sortie de ses deux singles "Shape of You" et "Castle On The Hill", Ed Sheeran semble partout ! Le chanteur fait en effet son grand retour avec un troisième album plus qu'attendu pour mars prochain... Une omniprésence médiatique qui contraste fortement avec sa discrétion des dernières années. Pourquoi a-t-il voulu faire une pause entre son deuxième et troisième album ? Il répond au micro de The Project en Australie : "J'avais l'impression qu'avec tout ce que j'avais fait, à la fin, les réactions étaient tièdes. C'était en mode 'Hey j'ai une nouvelle chanson' et les gens étaient en mode 'Ah cool'." Malgré le fait que son deuxième album "X" se soit écoulé à 6 millions d'exemplaires dans le monde, Ed Sheeran n'avait plus l'impression d'être désiré tant que ça...

Apparemment, Ed Sheeran a été inspiré par Adele, revenue en fanfare après des années de discrétion : "Quand tu disparais pendant un an, là les gens commencent à avoir envie de te retrouver. Mais je suis sûr que j'irai au bout de tout ça et que les gens seront en mode 'Ouais, cool.'" Vu le succès d'Ed Sheeran avant même la sortie de son album "Divide" le 3 mars prochain, on n'est pas persuadés qu'ils se lasseront de sitôt ! Et vous ?