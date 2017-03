Ed Sheeran veut jouer dans un film dont il signerait la bande originale

Ed Sheeran a fait un retour très remarqué cette année avec la sortie de ses singles "Shape Of You" et "Castle On The Hill", plus d'un an après sa pause musicale. Enchainant les succès et les records, l'anglais de 26 ans a dévoilé vendredi dernier son troisième album "Divide" qui bat actuellement des records monstrueux et a fait de Ed Sheeran le roi de Spotify ! Le chanteur qui était dans le Lab Virgin Radio la semaine dernière et a confié son envie de jouer au Stade de France et a dévoilé vouloir se tourner vers l'industrie du cinéma en tant qu'acteur mais également en tant que compositeur de musiques de films.

En effet, Ed a confié au magazine britannique The Sun que cette nouvelle envie est son prochain gros projet. "Je veux vraiment réaliser un film où je composerai la bande originale et où je jouerai également, c'est mon prochain projet. Je ne pense pas faire un album entier pour la bande originale, mais j'aimerais faire une bande originale avec certaines chansons à moi." Le chanteur confirme également qu'il est en négociations avec un producteur qu'il aime beaucoup et à qui il a confié le projet. Ed Sheeran qui s'est montré à coeur ouvert sur son nouvel album "Divide" a également affirmé vouloir faire un film indépendant avec un petit budget et des acteurs inconnus. Pas question pour le chanteur d'aller chercher les plus célèbres acteurs d'Hollywood ! On a en tout cas hâte de découvrir ce nouveau projet prometteur !