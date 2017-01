Ed Sheeran veut collaborer avec Beyoncé

Tout va très bien pour Ed Sheeran, qui veut vendre plus d'albums qu'Adele. De retour avec ses deux nouveaux singles "Castle On The Hill" et "Shape of You", il fait des étincelles dans les charts avant même la sortie de son troisième album, prévu pour le 3 mars prochain. Mais il n'en a visiblement pas assez ! Le chanteur révèle à MTV UK qu'il aimerait beaucoup travailler avec Beyoncé sur une nouvelle chanson : "J'ai fait quelques trucs en live avec Beyoncé, mais j'adorerais faire une vraie chanson originale avec elle". Rappelez-vous, ils avaient interprété en duo "Drunk In Love" au Global Citizen Festival et rendu un hommage à deux à Stevie Wonder en 2015. Ces lives partagés avec Queen B l'ont apparemment mis en appétit pour aller en studio avec elle. Beyoncé, on espère que tu as entendu l'appel...

.@edsheeran wants to collaborate with Beyoncé on an original song. pic.twitter.com/PoVrNQYzv1 — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) January 23, 2017

Il faut dire que depuis quelques années, Ed Sheeran n'arrête pas les collaborations pour d'autres artistes ! Le chanteur est entre autres derrière "Everything Has Changed" de Taylor Swift, "Love Yourself" de Justin Bieber ou "Cold Water" de Major Lazer. On vous rappelle également que Shape Of You d'Ed Sheeran était destiné à Rihanna dans un premier temps... On a donc très envie de voir ce que pourrait donner l'association Beyoncé-Ed Sheeran sur un nouveau titre ! Pas vous ?