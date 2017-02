Ed Sheeran : Un tatouage d'Elton John sur les fesses ?

Ed Sheeran, confirmé aux BRIT Awards 2017, est connu pour être couvert de tatouages des pieds à la tête. Interviewé par BeBox, le chanteur a fait une sacrée confidence sur un éventuel dessin sur l'arrière-train ! Quand on lui demande s'il préférerait avoir un tatouage d'Elton John ou Taylor Swift sur les fesses, la réponse d'Ed Sheeran semble limpide : "Je pense plutôt la tête d'Elton John parce qu'il me demande toujours de m'asseoir dessus. Je vous le jure. Je ne plaisante même pas." Pourquoi ? On ne sait pas mais on espère néanmoins qu'il ne passera pas à l'action !

Blague mise à part, Ed Sheeran et Elton John partagent une amitié depuis quelques temps et le chanteur de "Shape of You" a parfois du mal à y croire. Dans une autre interview, il explique : "Il y a beaucoup de moments dans ma carrière où je me dois me pincer pour y croire, et je pense que la meilleure manière de ne pas devenir fou c'est d'y aller à fond et de ne pas trop y penser. Mais ouais, c'est toujours chelou de me dire qu'Elton John est un ami." Ce serait même grâce à Elton John qu'Ed Sheeran a arrêté la drogue !