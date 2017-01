Ed Sheeran, un retour réussi ?

C'est son troisième album et clairement, Ed Sheeran ne nous a jamais déçus. Après deux ans de sur-médiatisation suite à la sortie de Multiply, il a choisi de s'évaporer quelques temps, pour mieux revenir avec non pas un mais deux titres. Shape of You et Castle On The Hill sont désormais en écoute (notez que Shape Of You est le son Virgin Radio Friday cette semaine) mais parce qu'il ne pouvait décemment pas revenir comme une fleur, il a travaillé ce retour. Hier, les utilisateurs chanceux de Snapchat ont pu découvrir son titre en avant première et ça, c'est le premier bon point qu'il a marqué. Après un an d'abstinence, le britannique a repris d'assaut tous les réseaux sociaux, de Twitter à Instagram en passant donc par Snapchat. Il a tout inondé et c'est comme ça qu'il a fait monté la tension d'un cran. Il avait déjà réussi son pari : les singles n'étaient pas sortis qu'ils nous avaient conquis.

La difficulté ici, c'était de proposer quelque chose qui soit différent. Comme Adele, Ed Sheeran a privilégié l'absence et rien que ça, c'était une bonne stratégie. Mais on n'est pas l'abris d'un raté, même lorsqu'on a signé Thinking Out Loud et que l'on est reparti avec un Grammy. Ed Sheeran est donc revenu avec une recette qu'on lui connaît bien : une ballade rythmée, mêlant la pop à ses influences hip hop (elles sont minimes, certes, mais bien là). Le début sonne un peu comme du Sia (on mentirait si l'on prétendait le contraire) mais au final, c'est bien du Ed Sheeran. Mais du Ed Sheeran 2.0, un cran au dessus. Il a cette capacité désarmante de peindre des scènes du quotidien que n'importe qui pourrait vivre (nous allons tous dans les bars) et dans chacun de ses titres, on peut se retrouver facilement. Ed Sheeran a l'art magnifier quelque chose d'ordinaire et encore aujourd'hui, on se demande comment c'est possible.

On note aussi qu'à une époque où il faut être vu dans le club le plus branché du coin avec la fille la plus parfaite (et refaite) possible, les soirées entre amis dans un bars apportent quelque chose de plus réel - avec des filles réelles, justement.

Castle On The Hill est plus rythmée, au point que certains y ont vu du U2 - et c'est vrai. Là encore, il nous peint une scène simple, une scène que n'importe qui pourrait vivre (à condition d'aimer les road trips) et en profite même pour nous offrir une retrospective sur sa vie. Quand la nostalgie nous pousse bien souvent à ravaler une énorme boule logée dans notre gorge, Ed Sheeran nous donne envie de danser, hurler et de célébrer tous les moments qui nous ont échappé plutôt que de les pleurer. Well done, Ed. We missed You.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncé pour son troisième album mais soyez sûrs qu'on le saura bien assez tôt.