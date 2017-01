Ed Sheeran, U2, Main Square ... les news musique de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre l'actualité musicale de la semaine, voici un récap' express de ce qu'il ne fallait surtout pas rater ! Déjà, pour célébrer l'énorme tournée anniversaire The Joshua Tree Tour de U2, voici 10 choses à connaître sur l'album culte. Et puis, en parlant de concert, il y a l'annonce du passage d'Ed Sheeran en France ou encore celle du Main Square 2017, dont l'affiche s'étoffe de plus en plus avec 18 nouveaux noms... Amir a de son côté fêté ses trois ans depuis The Voice, avec une belle surprise des fans tandis que Vitalic a sorti Voyager, son tout nouvel album... C'est parti !

Ed Sheeran annonce un concert en France en 2017

Voyager, le nouvel album de Vitalic est sorti !

Jain, Kungs, Die Antwoord... 18 nouveaux noms s'ajoutent à la programmation du Main Square Festival 2017

Les 10 choses que vous ne savez (probablement) pas sur Joshua Tree, l'album culte de U2

La belle surprise de ses fans à Amir 3 ans après The Voice