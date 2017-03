Ed Sheeran, Stromae, Gorillaz...les news musique de la semaine

La saison des remises de prix musicaux est finie, Grammys, BRIT Awards, Victoires ont tous été décernés au cours des dernières semaines mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien en musique, loin de là. On vous propose donc un récapitulatif de tout ce qui a buzzé dans la rubrique musicale de VirginRadio.fr ! On ouvre le bal avec la 5ème position de la semaine pour le festival Coachella qui a enfin annoncé qui remplacerait Beyoncé, headliner des soirées des samedi 15 et 22 avril C'est donc finalement Lady Gaga, comme on l'avait en partie pronostiqué, qui remplace Queen Bey. Bonne chance à elle !

4 / Justin Timberlake et son incroyable numéro d'ouverture aux Oscars 2017

Il n'y a pas eu que des Fails aux Oscars 2017, à commencer par la superbe performance de Justin Timberlake sur Can't Stop The Feeling en ouverture de la cérémonie. Le chanteur a fait danser le tout Hollywood qui s'en est donné à cœur joie.

3 / Gorillaz a terminé son nouvel album

Avis aux fans de Gorillaz, après six ans d'absence, le retour de Gorillaz est plus proche que jamais ! C'est Damon Albarn en personne qui a confirmé que le nouvel album était terminé et qu'une tournée était à venir.

2 / Stromae de retour en studio

Stroame apperçu en studio et c'est tout les fans du chanteur qui s'excitent. Seulement l'artiste n'est pas de retour derrière le micro mais en production. On vous laisse découvrir avec quelle star l'artiste opère ce retour...

1 /Ed Sheeran à coeur ouvert sur son nouvel album Divide

So buzzed to see the reaction today. What's your favourite song guys? Lemme know x — Ed Sheeran (@edsheeran) 3 mars 2017

Après des semaines de teasing, le troisième album studio d'Ed Sheeran est enfin dans les bacs. La rédaction de VirginRadio.fr vous propose de découvrir la critique de ce nouvel opus où le chanteur se livre une nouvelle fois en toute intimité !