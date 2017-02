Ed Sheeran reprend Shout Out To My Ex des Little Mix

Ed Sheeran sera dans les studios de Virgin Radio mardi 28 février, et on vous fait gagner votre rencontre avec le chanteur dès maintenant ! Mais en attendant de, peut être, pouvoir rencontrer l'artiste chez nous, on vous fait patienter en vous proposant de découvrir les 5 choses que vous ne savez pas sur Shape of You ou encore cette parodie à mourir de rire du tube d'Ed Sheeran par un dentiste ! Ed Sheeran était aussi l'invitée de la radio BBC 1 mardi 21 février et il a eu le temps d'y enregistrer une courte session acoustique. Au programme : les chansons Bloodstream et Shape of You mais aussi une reprise !

Le rouquin a donc choisi d'interpréter une chanson des Little Mix. C'est sur la chanson Touch qu'il a misé, pour une reprise à la guitare acoustique et à laquelle il apporte la touche typiquement * Ed Sheeran * A noter que l'artiste et le girlsband seront chacun sur la scène des BRIT Awards ce soir en direct de l'O2 Arena de Londres. Ed Sheeran est invité pour performer quant aux Little Mix, outre leur performance scénique très attendue, elles pourraient tout à fait repartir avec les prix de meilleur groupe anglais ou du meilleur single anglais pour leur tube Shout Out To My Ex. Une cérémonie à suivre en live sur VirginRadio.fr !