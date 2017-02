Ed Sheeran : Shape of You, Walk Off The Earth dévoile une reprise géniale

Il y a quelques jours on vous dévoilait la parodie virale de Shape of You imaginée par un dentiste, si elle était très drôle, elle ne nous a pas nécessairement impressionnée par ses qualités musicales... Alors quand c'est au tour de Walk Off The Earth de s'attaquer au tube d'Ed Sheeran, on ne boude pas notre plaisir ! Les canadiens se sont emparés de leurs plus beaux instruments pour donner une dimension hyper dynamique beaucoup plus joyeuse à la chanson d'origine. Walk Off The Earth a pimpé la chanson d'Ed Sheeran en lui ajoutant quelques paroles extraites de No Scrubs ( TLC) et de No Diggity ( Blackstreet feat Dr Dre), une chanson qu'Ed Sheeran avait également reprise ( en duo avec Passenger).

Walk Off The Earth est surtout connu pour ses reprises originales postées sur YouTube depuis plusieurs années. Leur succès a vraiment commencé en 2012 à la faveur de leur cover de Somebody That I Used To Know ( Gotye) vues plus de 175 millions de fois sur YouTube. Les canadiens ont également sortis plusieurs albums avec leurs propres compositions, le dernier est sorti en juin 2015. Si vous aimez Ed Sheeran et Shape of You, on vous convie également à découvrir la nouvelle version de son tube featuring Stormzy, dévoilée lors des BRIT Awards.