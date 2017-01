Ed Sheeran : Shape Of You, son nouveau single est le Virgin Friday de la semaine

Après un an d’absence sur les réseaux sociaux et son dernier album X sorti en 2014, Ed Sheeran revient enfin sur le devant de la scène et crée la surprise aujourd’hui avec la sortie de non pas un mais deux nouveaux singles. Shape Of You et Castle On The Hill étaient teasés depuis quelques jours sur les réseaux sociaux du chanteur anglais et ont été dévoilés très tôt ce matin. À cette occasion, Virgin Radio consacre une journée spéciale à Ed Sheeran et a choisi son nouveau titre Shape Of You comme Virgin Friday de la semaine. Eh oui, on ne fête pas à moitié le retour de notre petit chouchou britannique !

L’album ÷ (Divide ou Divided en anglais) a été officiellement annoncé pour 2017 et pour se faire pardonner de sa longue absence, Ed Sheeran a décidé d’en dévoiler deux singles d'un coup, personne ne s’y attendait ! On reste ici sur un registre pop à la rythmique très marquée où l’artiste fait encore les éloges de sa dulcinée (« Je suis amoureux de ton corps », peut-on entendre dans le refrain). On ne s’en lasse pas, et n’oubliez pas, Shape Of You sera en écoute toute la journée sur votre radio préférée à l’occasion du Virgin Friday !