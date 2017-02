Ed Sheeran : Shape of You, la parodie d'un dentiste devient virale

C'est LA vidéo virale du moment à voir absolument. Vue des millions de fois sur Facebook en moins de 24h sur Facebook, elle conjugue deux choses qu'on aurait pas forcément imaginées ensemble : Ed Sheeran et les problèmes dentaires ! Dit comme cela ce n'est pas très sexy, en revanche la vidéo que l'on vous propose de découvrir ci-dessous est très très drôle. Un dentiste anglais s'est amusé à parodier le dernier tube du rouquin, Shape of You pour le transformer en hymne à la bonne hygiène dentaire. Une courte vidéo de deux minutes très dynamique que ce dentiste, pas comme les autres, pourrait très bien envoyer pour passer un casting de télé-crochet. A moins que l'union dentaire anglaise ne l'utilise comme arme promotionnelle....

Ce Singing Dentist n'en est pas à son premier coup d'essai, cela fait bientôt un an qu'il poste de courts vidéos parodiques dans le même genre sur sa chaîne YouTube. Il est régulièrement invité par des médias anglais pour parler de sa passion originale. Décidément, les spécialistes des dents ont quelque chose avec le chant ! Vous ne le savez peut être pas, mais avant d'illuminer l'Eurovision et de sortir son superbe Au Cœur de Moi, Amir était diplômé en chirurgie dentaire. Alors, il attend quoi pour s'inscrire à The Voice notre dentiste chantant ?