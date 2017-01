Ed Sheeran : Shape of You, la cover de Naughty Boy et Kyla

Shape of You pourrait bien devenir un classique du répertoire d'Ed Sheeran, pour le moment la chanson est en tout cas un joli tube. Le rouquin multiplie les succès en battant record sur record sur Spotify et il vient juste 'entrer en tête du Billboard Hot 100 ! Ces confrères se sont donc rapidement emparés de la chanson pour la revisiter à leur sauce. C'est le cas du producteur Naughty Boy qui, accompagné de la chanteuse Kyla et de choristes, a choisi de revisiter le morceau pop dans une version soul avec un peu de rap. Ce qui donne au final un original mash up avec les titres No Diggity (Blackstree) et Blow Your Mind ( Eve).

Rappelons qu'Ed Sheeran lui même est très fan des reprises. Il avait ainsi repris lui aussi le titre No Diggity mixé avec Trift Shop ( Macklemore & Ryan Lewis) avec Passenger lors d'une session live devenue culte. L'interprète de Castle On The Hill, son single dévoilé en même temps que Shape of You, est un grand fan de hip hop et le prouve régulièrement par ses covers. On vous invite donc à découvrir, sans plus attendre, les 5 reprises les plus originales d'Ed Sheeran.