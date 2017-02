Ed Sheeran, sa superbe performance sur Shape of You aux Grammy Awards 2017 

Ed Sheeran a annoncé sa venue aux Grammy Awards 2017 seulement quelques heures avant le début de la 59ème cérémonie de la Recording Academy américaine. L'artiste s'est installé avec sa guitare sur la scène du Staples Center de Los Angeles en début de soirée et a livré une performance assez exceptionnelle. Il a choisi d'interpréter son tout nouveau single, le très entraînant Shape of You. Pour l'occasion le chanteur anglais a livré une très jolie version de cette chanson amenée à devenir un véritable tube.

,Ed Sheeran est de retour après plus d'un an d'absence sur les réseaux sociaux et trois ans d'absence dans les bacs. Son troisième album, ÷ sortira le 3 mars prochain et les deux premiers extraits, Shape of You et Castle On The Hill sont plutôt rassurants quant à la qualité de ce nouvel album.