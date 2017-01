Ed Sheeran : « Shape Of You » et « Castle On The Hill », ses deux nouveaux titres en écoute !

Il s’est fait beaucoup désirer le petit Ed Sheeran… Après un an de silence total, le voilà ENFIN de retour avec un nouvel album, qu’on commence à découvrir dès maintenant ! Le 1er janvier, le chanteur avait annoncé la sortie d’un single dès 6h00 ce vendredi. Alors ce matin, on était bien évident plantés devant notre écran à l’heure du rendez-vous (c’est dire notre impatience). Si vous aussi, c’est l’excitation qui vous a tiré du lit de si bonne heure, votre dévouement va être récompensé. Car ce n’est pas une mais deux chansons qu’Ed Sheeran vient de partager en ligne ! Ainsi, les titres « Shape Of You » et « Castle On The Hill » sont à découvrir dès à présent. Bien sûr, pour célébrer ce comeback tant attendu, on vous a aujourd’hui préparé une Journée Spéciale Ed Sheeran : le single « Shape Of You » vient de passer sur Virgin Radio et sera diffusé tout au long de la journée !

Elle nous avait bien manqué, cette jolie voix ! Dans la suite logique de ses opus précédents, la pochette de ce nouvel album intitulé « ÷ » (« Divide » ou « Divided ») est illustrée d’un fond bleu clair. A la fin de son « X Tour » en décembre 2015, Ed Sheeran s’était complètement retiré des réseaux sociaux. Pourtant hier soir, c’est par le biais d’une communication digitale plutôt originale qu’il a dévoilé un extrait de son premier single. En effet, il fallait utiliser le filtre des lunettes bleues sur Snapchat pour entendre quelques secondes de la chanson ! Concernant la date de sortie de l’album, le mystère plane toujours mais ça ne devrait maintenant plus tarder…