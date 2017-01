Ed Sheeran joue Shape of You en live pour la première fois

Beaucoup de première fois pour Ed Sheeran ces derniers jours. Le chanteur a atteint un joli record vendredi en dépassant les 6 millions d'écoutes en 24h sur Spotify pour ses deux nouvelles chansons, Shape of You et Castle on the Hill. Il y a une semaine Ed Sheeran refaisait surface pour la première fois sur les réseaux sociaux en annonçant son retour musical. Après avoir interprété Castle On The Hill pour la première fois en live sur BBC Radio 1, on avait hâte de l'entendre jouer son autre tube en acoustique ! C'est finalement la radio américaine Capital FM qui a eu l'honneur de diffuser la première prestation live d'Ed Sheeran sur Shape of You !

Cette version épurée et acoustique de Shape of You est tout aussi efficace que l'originale. dépouillée de son beat d'origine, la chanson perd de sa ressemblance avec Cheap Thrills (Sia) pour laisser apprécier les talents de songwriters d'Ed Sheeran. Pendant ce temps, les fans attendent de pieds fermes l'annonce de la date de sortie de l'album avec une tourné à la clé. Et qui sait, peut être un passage par Glastonbury en 2017 en tant qu'headliner comme le suggère la rumeur depuis quelques semaines...