Ed Sheeran : Shape of You avec Jimmy Fallon et des instruments de musique pour enfant

Avant de nous faire l'honneur de venir chez Virgin Radio pour une session exceptionnelle du Lab, enregistrée en public et dont vous pouvez retrouver le résumé en intégralité sur le site, Ed Sheeran était passé chez Jimmy Fallon. L'animateur du Tonight Show s'était installé avec le chanteur et son orchestre prestigieux, le groupe The Roots, pour une session musicale pas comme les autres. Si c'est Shape of You qui a une nouvelle fois été à l'honneur, c'est dans une version jamais entendue auparavant qu'on a redécouvert cette chanson qui a déjà tout d'un tube. Jimmy Fallon, les Roots et notre cher Ed se sont emparés d'instruments de musique pour enfant, typiques de ceux que l'on pourrait trouver dans une classe de musique d'école primaire, pour proposer cette nouvelle version à découvrir sans plus attendre dans le player ci-dessous.

Ed Sheeran nous fait bien rire dans cette vidéo où il se sert d'une fausse banane pour faire de la musique ! Presqu'aussi drôle que la parodie devenue virale d'un dentiste sur Shape of You ! Le plus célèbre des chanteurs roux est lancé dans une tournée promo intensive alors que son album ÷ (à prononcer "divide") sortira ce vendredi 3 mars. L'artiste nous a fait la bonne surprise de dévoiler une toute nouvelle chanson hier, Eraser, et qui n'a pas manqué de nous étonner par ses accents très rap ! Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir sur VirginRadio.fr la critique intégrale de son très attendu troisième album.