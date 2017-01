Ed Sheeran : Shape of you a été écrite pour Rihanna

Ed Sheeran et Shape of You étaient à l’honneur du dernier Virgin Friday. Après deux ans d’absence dans les bacs, le chanteur anglais a dévoilé non pas un mais deux singles. Mais entre Castle on the Hill et Shape of You c’est ce dernier qui tire son épingle du jeu. Plus rythmée, plus propice à faire danser dans les clubs, la chanson fait aussi parler pour sa ressemblance avec un autre tube récent. De nombreuses personnes relient ce nouveau single d’Ed Sheeran à Cheap Thrills de Sia ! Les deux chansons partagent en effet un beat assez similaire mais pas seulement, en effet chacune de ses chansons été en fait destinées à une certaine …. Rihanna ! Cela pourrait donc expliquer pourquoi les deux morceaux ont un beat relativement commun.

Invité de l’émission de BBC Radio 1, Breakfast Show Friday, Sheeran a en effet expliqué que lorsqu’il a écrit Shape of You il avait en réalité Rihanna en tête. « Cette chanson c’est un peu du hasard parce que j’étais en studio pour écrire des chansons pour d’autres personnes avec un mec qui s’appelle Steve Mac et Johnny McDaid, et on était en train d’écrire la chanson et je me suis dit "ça pourrait vraiment marcher pour Rihanna". Et puis après je me suis mise à chanter les paroles (…) et je me suis dit "en fait elle va pas vraiment chanter ça, si ?" » Et ensuite à mi chemin on a décidé qu’on allait la faire juste pour moi. » Le chanteur ne pensait même pas la mettre sur son album, tout comme Sia qui a intégré Cheap Thrills à This is Acting ( disque composé de chansons écrites pour d’autres), mais son label a insisté pour qu’il le fasse !