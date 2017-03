Ed Sheeran roi de Spotify, il bat tous les records

On a encore du mal à s’en remettre ! La semaine dernière, Ed Sheeran nous faisait l’honneur de passer par nos studios pour un live exceptionnel dans le Lab Virgin Radio. Et pour le remercier de sa visite, nous avions prévu une petite surprise au jeune prodige anglais : il s’est vu remettre le prix du titre le plus shazamé en 24h pour « Shape Of You » ! Depuis, Ed Sheeran a publié son nouvel et troisième album « ÷» (à prononcer Divide), et battu tranquillement quatre ou cinq records de plus sur la plateforme de streaming. La routine quoi... En effet, pas peu fier de détenir le record de la chanson la plus écoutée en 24h, le chanteur a également raflé celui de la chanson la plus écoutée en une semaine, avec « Shape Of You » toujours. Le single a été écouté plus de 50 millions de fois par semaine depuis sa sortie il y a presque 2mois, atteignant même 54 millions d’écoutes la première semaine de février ! Et oui, on est visiblement beaucoup à se déhancher sur ce morceau...

Mais vous pensez bien que l’histoire de ne s’arrête pas là… « Shape Of You » fait décidément danser la planète toute entière et a atteint les 100 millions de streams en 14 jours seulement, un record dans toute l’histoire de Spotify ! Après la sortie de ses deux singles « Shape Of You » et « Castle On The Hill », Ed Sheeran s’est immédiatement classé numéro 1 des charts dans 41 pays et numéro 1 du classement mondial. Une place qu’il occupe toujours, sept semaines plus tard. En Angleterre, il s'est également emparé de la première place du classement et ne compte pas la rendre de sitôt. Enfin vendredi dernier, jour de sa sortie, l’album Divide a été écouté près de 57 millions de fois, doublant quasiment les scores de The Weeknd et son album « Starboy », les précédents détenteurs du record. Des chiffres impressionnants qui donnent plutôt le vertige, mais devraient ravir le principal intéressé ! Pour rappel, Ed Sheeran sera en concert à l’AccorHotels Arena le 6 avril 2017 et les places sont d’ores et déjà en vente.