Ed Sheeran reprend Love Yourself (Justin Bieber)

C'est pour la radio Kiss FM que Ed Sheeran s'est prêté au jeu de la reprise, mais pas n'importe laquelle ! Pour la station anglaise il a ainsi choisi de reprendre le tube Love Yourself de Justin Bieber. Une chanson qu'il connait très bien puisque c'est lui-même qui en a écrit les paroles. Ce n'est pas la première fois que l'artiste reprend ce titre qu'il a composé. A Londres, en novembre dernier, lors d'un gala de charité il s'était déjà saisi de sa guitare pour interpréter Love Yourself. Un morceau qui suscité beaucoup de question et au sujet du quel il s'est déjà beaucoup livré dans la presse !

Ed Sheran avait précisé que sur l'enregistrement original de Love Yourself par Justin Bieber, il joue de la guitare et a bien failli même y jouer de la trompette. Mais à l'origine cette chanson aurait pu se retrouver sur Divide, son troisième album. Finalement, l'artiste a préféré la donner à Justin Bieber, et Love Yourself est vite devenue l'une des chansons préférées des fans du canadien qui l'ont plébiscitée en masse. Celle-ci a également décroché une nomination au Grammy Awards de la meilleure chanson de l'année. Belle trajectoire pour un morceau qui aurait pu finir au rebut !