Ed Sheeran reçoit le prix du titre le plus shazamé en 24H avec "Shape Of You"

C’était l’évènement tout à l’heure dans les locaux de Virgin Radio ! Ed Sheeran était de la partie pour l’enregistrement de l’émission du Lab très très spécial, en présence d’un public de privilégiés. Le temps d’une interview où il nous en a dit plus sur son nouvel album Divide et son rêve de jouer au Stade de France, quelques uns de ses nouveaux titres pop qu’il a joué devant nous et une rencontre avec ses fans, il a fait vivre un moment unique aux auditeurs présents. Pour le remercier de sa venue dans nos studios, on avait nous aussi une petite surprise pour le chanteur britannique. Le directeur de Shazam France était là, et lui a remis un prestigieux prix, celui du titre le plus shazamé en 24h grâce à son single Shape Of You !

Rappelons que le titre le plus shazamé de tous les temps sur l’application n’est autre que Thinking Out Loud avec 10 millions de Shazam ! Shape Of You quant à lui, est le morceau le plus shazamé depuis 6 semaines. De record en record, on parie que le nouvel album d’Ed Divide qui sort ce vendredi 3 mars risque lui aussi d’exploser toutes les stats ! Après ce court passage en France, Ed Sheeran sera de retour le 6 avril prochain à l’AccorHotels Arena pour un concert à Paris qui s’annonce d’ores et déjà riche en émotions !