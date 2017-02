Ed Sheeran rappe sur son nouveau titre "Eraser"

Et de 4 ! Après Shape Of You le titre de tous les records, le catchy Castle On The Hill et la balade How Do You Feel, Ed Sheeran dévoile un nouvel extrait de son nouvel opus à quelques jours seulement de la sortie de ce troisième album studio. Il s’agit du titre Eraser, le premier de la tracklist dévoilée de Divide. Et surprise, même si on était déjà au courant de son amour pour le hip-hop, le chanteur britannique se retrouve à rapper sur ce morceau terriblement efficace ! Joué en acoustique pour les 10 ans de la SBTV Production, "Eraser" alterne entre doux refrains et couplets au flow entrainant.

Lors de son interview au micro du Lab ce matin, Ed Sheeran avait insisté sur le fait Divide serait un album marqué par l’éclectisme (d’où son nom qui signifie divisé en français) et nous prouve ici que ses influences ne s’arrêtent pas qu’à la pop avec ce nouveau titre surprenant. Le troisième album studio de l’interprète de Thinking Out Loud s’annonce définitivement être à la autour de nos espérances et on a hâte de le retrouver en live le 6 avril prochain lors du concert (archi complet) d’Ed Sheeran à l’AccorHotels Arena à Paris.