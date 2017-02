Ed Sheeran, Nirvana, Jérémy Frérot...les news musique de la semaine

Cette semaine, la planète musique nous a offert pas mal de bonnes nouvelles. Celle qui nous aura le plus marqués reste la mise en vente des billets pour la tournée européenne d'Ed Sheeran. Vous imaginez bien que la date bloquée à Bercy (ou à l'AccorHotels Arena) est déjà complète mais parce que nous sommes d'éternels optimistes, nous prions pour qu'il annonce une nouvelle date dans notre beau pays - on a le droit de rêver. Aussi, notez que la sortie du clip Shape Of You n'a laissé personne indifférent, la preuve :

Lundi, Ed Sheeran s'est mis à la boxe pour le clip de Shape of You et nous, on se dit que peut-être, on devrait faire pareil.

Les places pour sa tournée européenne sont parties si vite que le concert de Bercy est déjà complet. Ed Sheeran annoncera t-il de nouvelles dates en France ? On l'espère.

Pour changer de registre, parlons de Nirvana. Quand 1200 personnes reprennent Smells Like Teen Spirits, ça donne ça.

Bonne nouvelle ! Jeremy Frérot va être papa ! Tout sourit au chanteur qui poursuit sa tournée avec son acolyte. Les Fréro Delavega tireront bientôt leur révérence mais pour l'heure, ils ne peuvent que profiter de toutes ces bonnes choses.

Enfin, Virgin Radio vous invite le 10 février prochain à l'Electronight, avec Madeon et Porter Robinson. Ce sera au VIP Room et si vous voulez en être, il faut participer à notre concours !