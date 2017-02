Ed Sheeran ne supporte plus les réseaux sociaux

Actuellement en Australie pour faire la promotion de son dernier album "Divide", Ed Sheeran fait des concerts dans des salles intimistes à travers le pays (il a même donné quelques performances surprises). Un contact plus humain qui va avec sa démarche affirmée d'éviter au maximum les réseaux sociaux. Même si Ed Sheeran, accusé d'être mégalo sur internet, reconnaît les avantages de Facebook, Instagram et compagnie, il explique que pour lui, "les réseaux sociaux contiennent pas mal de merde. On y trouve beaucoup de choses qui complexent juste les jeunes."

Depuis qu'il essaie de se détacher de son téléphone, Ed Sheeran, qui a dévoilé le clip de Shape Of You, sent combien ça change tout dans ses rapports humains. Si le chanteur avoue toujours utiliser les réseaux sociaux de temps en temps, il explique au Herald Sun s'en être senti victime et qu'il profite plus de la vie depuis qu'il n'est plus accroché à son téléphone : "Quand je suis venu en Australie la dernière fois (fin 2015), j'étais accro à mon téléphone et je n'ai parlé à personne. Ca rime à quoi ?"