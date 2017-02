Ed Sheeran, Metallica, Brit Awards... les news musique de la semaine

Après les Grammy Awards la semaine dernière, c'était au tour des Brit Awards de briller. Réuni à Londres, le gratin de l'industrie musicale a défilé sur la scène de l'O2 Arena. On notera le sacre de Little Mix, la sortie de la collaboration entre The Chainsmokers et de Colplday ou encore la performance incroyable de Ed Sheeran avec Shape of You et Castle on The Hill. Dans un autre registre, Metallica a également marqué l'actualité en reprenant du Rihanna, tout comme le retour annoncé de Shaka Ponk. Tout de suite, le best-of !

