Ed Sheeran mégalo ? Clashé sur internet, il répond

Ed Sheeran, qui vient de dévoiler le clip de "Shape Of You", fait un carton dans le monde entier avant même la sortie de son troisième album "Divide". Un succès qu'il savoure visiblement un peu trop ! En effet, ses propos sur son parcours pour la magazine GQ lui valent de nombreuses critiques : "Taylor (Swift) n'a jamais été populaire à l'école. Je n'ai jamais été populaire à l'école. (...) Elle veut devenir la plus grande popstar au monde et je veux être le plus grand artiste masculin du monde. Ça vient aussi du fait qu'on a nous a toujours dit qu'on ne pouvait pas, alors on répond "Allez vous faire foutre, je le peux !" ou encore "Il y a toujours une stigmatisation des roux, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un de moche quand j'étais jeune, mais maintenant je suis sur la p* de couverture de GQ !" Une confiance en soi qui va plus loin avec des déclarations maladroites : "Il y a plein d'auteurs-interprètes maintenant. Je n'étais pas le premier mais il y en a plus qu'avant. Je suis très content pour tous ceux qui sont dans la course, même s'ils copient tout ce que j'ai fait"

Some stuff I've said is being taken out of context, you should never hide your goals or ambitions, be proud of what you do — Ed Sheeran (@edsheeran) January 28, 2017

Ed Sheeran, qui veut collaborer avec Beyoncé, a aussi bien spécifié qu'il voulait tout rafler lors de la sortie de son troisième album : "Je suis dans une course de 100 mètres pour voir mon album numéro un et je sais que je vais gagner. Je me fous de savoir qui fait quoi. Je sais juste que je vais gagner. Je veux être sûr que je vais arriver premier". Mais il faudra pour cela battre un sacré record : "Adele est la seule personne qui a plus vendu d'albums que moi ces dix dernières années. Elle est la seule que j'ai besoin de dépasser en termes de ventes de disques. C'est un p* d'objectif parce que son dernier album s'est vendu à 20 millions de copies. Mais si je ne la prends pas comme exemple, je ne vais pas aller très loin". Une ambition très critiquée sur les réseaux sociaux, à tel point que le chanteur a tenu à se justifier sur Twitter : "Les choses que j'ai dites ont été sorties de leur contexte. Vous ne devriez jamais cacher vos objectifs et vos ambitions. Soyez fiers de faire ce que vous faîtes".