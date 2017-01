Ed Sheeran : Love Yourself devait faire partie de son nouvel album ÷

Ed Sheeran est sorti de son silence médiatique, et pour de bon. Après avoir disparu des réseaux sociaux et des ondes depuis plus d'un an, le chanteur nous a non seulement gracié de deux nouveaux singles ( Castle on The Hill et Shape of You) mais aussi de plusieurs interviews révélations. On a ainsi appris que le très catchy Shape of You était destiné à Rihanna dans un premier temps. A l'inverse, Love Yourself, incroyable succès de Justin Beiber en 2016, aurait pu être chanté par Ed Sheeran et intégré à son nouvel album, ÷ (prononcer "divide") !

Ed Sheeran a en effet écrit cette revenge song, à la fois douce et amère, dans un premier temps pour son album. Mais finalement il a décidé qu'elle ne convenait pas, a-t-il expliqué à l'animateur Carson Daly lors d'une interview radio le 9 janvier. Alors que la chanson aurait pu disparaître à jamais, Ed Sheeran explique que " Et puis ensuite Justin l'a pris et a fait son truc, il l'a sortie en single et en a fait ce qu'elle. Passer d'une chanson qui ne serait jamais sortie à l'une des chansons les plus plébiscitée de l'année dernière (...) et nommée pour un Grammy de la chanson de l'année, cela montre qu'on ne devrait pas abandonné ce qu'on écrit". Ed Sheeran a également écrit les paroles de Cold Water, le titre de Major Lazer feat Bieber et MØ , autre gros succès des charts en 2016.