Ed Sheeran : ÷, la date de sortie du nouvel album dévoilée

Il y a moins d'une semaine, Ed Sheeran faisait son grand retour sur la scène musicale avec deux singles, Shape of You et Castle on the Hill. Après un an de silence, le chanteur britannique le plus apprécié des fans et des médias a signé un retour bluffant, réussi et qui clairement, est de bon augure pour la suite. Et la suite, c'est son troisième album - Divide. La tracklist a été dévoilée il y a peu mais il nous manquait une information importante (pour ne pas dire primordiale) : sa date de sortie. Enfin, on la connait !

÷ out 3rd March. Pre-order will go live at midnight in your country x Une photo publiée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 12 Janv. 2017 à 2h57 PST

Le 3 mars prochain, il faudra donc vous lever à l'aube pour découvrir ce nouvel opus. Les plus impatients pourront même pré-commander l'album dès minuit et compter les jours jusqu'à sa sortie officielle. La bonne nouvelle, c'est que malgré une date de sortie 'tardive" (ce sera long de tenir jusqu'en mars), Ed Sheeran ne nous laissera pas sans rien : Déjà, la première version live de Shape of You est incroyable et ensuite, nous prions pour un clip. D'ici là, nous ferons preuve de patience (pour changer !).