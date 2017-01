Ed Sheeran : Journée Spéciale sur Virgin Radio vendredi 6 janvier

Oyé, Oyé fans d'Ed Sheeran, on a une EXCELLENTE nouvelle pour vous. Votre chouchou sort ce vendredi 6 janvier deux nouveaux singles. Eh oui, après avoir annoncé la date de sortie de son nouveau single, le rouquin le plus célèbre d'Angleterre a finalement décidé de gâter ses fans avec non pas une mais deux nouvelles chansons ! Virgin Radio vous propose donc ce vendredi une journée spéciale Ed Sheeran avec écoute des deux chansons tout au long de la journée. C'est qu'après plus d'un an de silence complet sur les réseaux sociaux, il nous avait manqué !

Le 13 décembre la toile s'était agitée lorsqu'Ed Sheeran avait posté un carré bleu sur ses réseaux sociaux et le 1er janvier l'agitation a repris lorsque le chanteur a annoncé "nouvelle musique ce vendredi". Depuis le chanteur ne cesse de partager de mystérieuses paroles et musiques qui nous font trépigner d'impatience ! Heureusement la délivrance est proche et vous allez pouvoir écouter les deux nouvelles chansons d'Ed Sheeran toute la journée vendredi 6 janvier sur Virgin Radio !