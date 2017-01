Ed Sheeran interprète "Castle On The Hill" pour la première fois en live !

Ed Sheeran est véritablement de retour après plus d'un an d'absence pour le plus grand bonheur de ses fans ! Le britannique de 25 ans a fait une pause bien méritée, loin des médias et réseaux sociaux après le carton de son album "x" et il revient plus en forme que jamais avec pas un, mais deux nouveaux singles "Castle On The Hill" et "Shape Of You". Alors que son prochain album se nommera "÷" (prononcé "divide", ndlr), Ed Sheeran était vendredi sur la radio anglaise BBC Radio 1 juste après la sortie de ses singles afin d'interpréter pour la toute première fois en live son titre "Castle On The Hill"

Le chanteur a affirmé à la BBC Radio 1 avoir passé quelques temps enfermé dans une cabine sur un bateau afin de composer en paix ses nouveaux titres tirés de cet album. Si les fans étaient impatients de retrouver Ed Sheeran, c'est la chanteuse Taylor Swift qui était également très excitée par ce retour ! Bien que l'artiste n'ait pas encore annoncé de date de sortie de l'album, on imagine qu'elle doit être très proche ! Ed Sheeran sera à l'affiche du festival Glastonbury 2017 et promet de dévoiler très prochainement ses dates de tournée dont les places vont partir comme des petits pains !