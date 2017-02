Ed Sheeran : Gagnez votre rencontre avec le chanteur chez Virgin Radio le 28 février

Virgin Radio s’apprête à faire vivre un moment unique à ses auditeurs, et c’est bien la seule radio à vous le proposer ! Ed Sheeran sera en France et de passage dans nos locaux le mardi 28 février, à quelques jours seulement de la sortie de son prochain album ÷ (prononcez « Divided »). Le chanteur britannique sera donc l’invité exceptionnel de Virgin Radio. À cette occasion, nous avons décidé de ne pas le garder rien que pour nous (on aurait pu hein !) mais de vous offrir la possibilité de rencontrer votre idole le temps d’un moment privilégié dans un cadre très intimiste. Seule une poignée de fans pourront participer à cet événement, et on vous explique comment gagner vos places. Suivez le guide !

En écoutant Virgin Radio

Plusieurs solutions s’offrent à vous si vous souhaitez obtenir ces tant convoitées invitations. Comme à votre habitude, il vous faudra écouter Virgin Radio, et dès que le signal retentira, envoyer LAB par sms au 71213 (0,65 cté + prix d’un sms). Un auditeur sera alors tirés au sort pour rencontrer Ed Sheeran.

Sur le site et les réseaux sociaux

Si vous préférez rester sur votre ordi, vous pouvez aussi participer à notre jeu web en répondant correctement à la question du formulaire, en ayant bien renseigner vos coordonnées au préalable. Quelques chanceux seront également tirés au sort pour participer à l’événement #EdSheeranChezVirginRadio (vous pouvez dès à présent réagir sur les réseaux sociaux via ce hashtag !) Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.