Ed Sheeran et Green Day, les prochaines têtes d'affiche confirmées de Glastonbury 2017 ?

Ce week end, les Foo Fighters ont été confirmés comme headliners à Glastonbury 2017, rejoignant ainsi Radiohead à l’affiche du festival anglais. Deux noms seulement donc ont été dévoilés, et il se pourrait que la BBC ait fait une grosse gaffe en dévoilant deux autres artistes qui seraient en tête d’affiche de l’évènement. Il s’agit de Green Day et Ed Sheeran, explications ! Lors de l’annonce de Foo Fighters lors d’un concert intimiste surprise en Angleterre samedi 25 février dernier, le site de la BBC partenaire du festival et source fiable, a publié un article relayant la nouvelle, en ajoutant cette ligne qui a mis le feu aux poudres : « Ils rejoignent la programmation aux côtés de Radiohead, Ed Sheeran et Green Day. » Le site s’est rétracté quelques temps après en précisant que « cette information n’était basées sur aucune source officielle », mais le "mal" était déjà fait et la rumeur répandue.

Du côté de la rédac’, on ne serait pas plus étonné que ça si Ed Sheeran et Green Day étaient effectivement parmi les têtes d’affiche du festival anglais. Le prochain album d’Ed Sheeran sort ce vendredi 3 mars, et le chanteur sera en tournée jusque début mai pour le présenter à ses fans en live, un concert à Glastonbury 2017 serait une belle façon de fêter son retour après cette longue absence. Surtout que de nombreuses rumeurs l’ont déjà annoncé en headiner. Quant à Green Day, le groupe US est actuellement en pleine tournée Revolution Radio Tour qui ne s’achèvera que le 16 septembre prochain à Los Angeles, sauf que Billie Joe Armstrong et sa bande seront, comme par hasard, libres le 25 juin soit le dernier jour de cette nouvelle édition de Glastonbury. On vous le dit, la confirmation est imminente !