Ed Sheeran en tournée européenne à partir de mars

Attendu depuis près de trois ans, Ed Sheeran sortira enfin son troisième album studio ÷ (prononcez « Divide » ) le 3 mars prochain. Le chanteur britannique n’avait plus rien publié depuis son dernier opus x en 2014 et bat tous les records depuis que ses singles Shape Of You et Castle On The Hill ont été dévoilés le 6 janvier dernier. Sur Spotify, Ed Sheeran a par exemple atteint le record de la chanson la plus écoutée en 24h ! Alors qu’il était en interview live sur Facebook, l’artiste a dévoilé qu’il comptait partout sur les routes très bientôt, une tournée mondiale débutera dès le mois de mars en Europe, les dates seront bientôt annoncées. Vu le succès que connait Ed dans l’Hexagone, on espère bien qu’il a prévu un ou plusieurs concerts en France !

Lors de sa dernière tournée en 2014 et 2015, l’interprète de Thinking Out Loud avait réussi à remplir deux fois le Wembley Stadium à Londres d’une capacité de 90 000 spectateurs. Quatre uniques dates avaient été programmées en France, au Zénith de Paris, d’Auvergne, de Nantes et d’Amnéville. Son prochain album aurait pu être dévoilé dès le mois de novembre dernier, mais Ed Sheeran a préféré décalé sa sortie à cause de l’élection de Donald Trump et la tempête médiatique qu’elle a provoquée. Rendez-vous donc le 3 mars 2017 pour découvrir ÷ dans son intégralité !