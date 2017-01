Ed Sheeran dévoile un extrait de son nouveau titre... sur Snapchat !

Ed Sheeran est véritablement de retour cette année ! L'interprète de "Thinking Out Loud" qui a fait un véritable carton à échelle internationale avec son album "x" est enfin de retour avec un nouvel album, après plus d'un an de pause. En effet, en décembre 2015 le britannique avait affirmé vouloir s'éloigner des réseaux sociaux et des médias afin de prendre du temps pour lui et pouvoir revenir en force. C'est chose faite et Ed promet de revenir ... ce vendredi ! Le chanteur qui sera à l'affiche de Glastonbury cette année s'est allié au réseau social Snapchat afin de dévoiler un filtre comprenant un extrait de son nouveau single.

Ed Sheeran a déjà teasé son prochain album qui sera nommé "÷" et y a dévoilé une vidéo avec les premières paroles. Le britannique qui sera à l'honneur sur Virgin Radio demain avec une journée spéciale compte bien pousser la patience des fans jusqu'à son maximum avec l'arrivée d'un filtre Snapchat contenant un extrait de ce single. A l'instar de Sage The Gemini avec "Now Or Later", l'anglais de 25 ans s'est associé à la célèbre application pour faire découvrir le début du morceau à ses fans... et le morceau s'annonce déjà comme un tube ! Le single dont le titre est encore gardé secret sortira demain à 5h du matin et promet déjà de tourner en boucle dans nos playlists !