Ed Sheeran dévoile le nouveau clip de "Castle On The Hill"

Prêts pour un nouveau clip ? Ça tombe bien, parce qu’il est l’heure d’en découvrir un, et pas des moindres ! Après avoir provoqué un raz-de-marée dans les charts du monde entier avec « Shape of You » et « Castle On The Hill », Ed Sheeran avait annoncé la sortie d’un nouveau clip aujourd’hui ! Comme promis, le chanteur vient de dévoiler la vidéo de « Castle On The Hill », véritable chanson d’amour à Suffolk, le comté d’Angleterre où il a grandi. On retrouve donc un Ed Sheeran plutôt nostalgique qui, arpentant les routes de campagne au volant de sa voiture, se remémore les bons moments de son adolescence. Mention spéciale à son double plus jeune, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

Le clip a été tourné fin décembre à Framlingham, sa ville natale. Sur Twitter, le chanteur a précisé que tous les acteurs présents dans la vidéo faisaient partie de son ancien lycée. Intitulé « ÷ » (Divide) le nouvel album d’Ed Sheeran n’est même pas encore disponible (la sortie est prévue le 3 mars) qu’il bat déjà des records. Les deux premiers extraits, dévoilés début janvier, cumulent déjà plusieurs millions d’écoutes sur Spotify et ont battu le record de la chanson la plus écoutée en 24 heures, précédemment détenu par Adele. Pour l'heure, Ed Sheeran continue de promouvoir ses nouveaux titres et a annoncé que sa tournée européenne débuterait dès le mois de mars. On a hâte !