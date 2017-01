Ed Sheeran se met à la boxe dans le clip de "Shape Of You"!

Et de deux ! Suite à l’élection de Trump, Ed Sheeran a repoussé la sortie de son nouvel album au mois de mars. Alors pour faire patienter son public, le chanteur met les bouchées doubles ! Ainsi, quelques jours seulement après la sortie du clip de « Castle On The Hill », Ed Sheeran nous présente déjà une nouvelle vidéo, celle du single « Shape Of You ». D’abord éperdument amoureux et travaillant dur à l’approche d’un grand match de boxe, le jeune homme se retrouve dans un combat de sumo et se fait battre à plate couture… Découvrez Ed Sheeran comme vous ne l’avez jamais vu dans le clip de « Shape Of You » !

Intitulé « Divide », le nouvel album d’Ed Sheeran contiendra douze titres et est attendu pour le 3 mars. Pour l’heure, les retours sont extrêmement positifs et l’artiste britannique pourrait bien faire encore plus fort qu’Adele ! Dans le cadre de sa tournée européenne, Ed Sheeran a annoncé un concert en France et viendra présenter ses nouveaux titres sur la grande scène de l’AccorHotels Arena le 6 avril 2017. Pour ceux qui ne veulent pas manquer l’événement, prenez des notes : la mise en vente des places ouvre ce jeudi 2 février.