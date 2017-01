Ed Sheeran dévoile la tracklist complète de 'Divide'

This article is not online.

Ed Sheeran fait un véritable carton depuis son grand retour vendredi dernier ! Le britannique de 25 ans qui s'était absenté pendant plus d'un an a dévoilé par un mais deux nouveaux singles en ce début d'année 2017. Si ce retour était très attendu, les fans étaient vraiment au rendez-vous puisque le chanteur a battu le record de la chanson la plus écoutée en 24h ! Bien que la date de sortie du nouvel album nommé "divide" n'a pas encore été annoncée, Ed Sheeran a dévoilé la tracklist de cet album en exclusivité sur son compte Instagram qui contiendra au total 12 morceaux.

Une photo publiée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 11 Janv. 2017 à 2h36 PST

Alors qu'il était en interview exclusive pour la BBC Radio 1 vendredi lors de la sortie de ses titres, Ed Sheeran a affirmé être resté plusieurs jours enfermé dans une pièce d'un bateau pour pouvoir composer. Il revient également sur l'un des plus gros titres de sa carrière "Love Yourself" interprété par Justin Bieber. En effet, ce morceau devait normalement faire partie de son nouvel album ! Ce dernier qui sera à l'affiche de Glastonbury cette année promet donc de nombreuses surprises à ces fans : tout d'abord la sortie du disque, suivie de l'annonce d'une tournée ? Très probable. En attendant on ne se lasse pas de "Shape Of You" et "Castle On The Hill" !