Ed Sheeran dévoile How Would You Feel, un nouvel extrait de Divide

Parce qu'il faut bien patienter jusqu'à la sortie de Divide (troisième opus plus qu'attendu d'Ed Sheeran), le britannique a fait un joli cadeau à ses fans : Cette nuit, le titre How Would You Feel s'est rendu disponible à l'écoute. Lorsqu'il a annoncé qu'un nouveau morceau serait dévoilé, Ed Sheeran a été clair : "ce n'est pas un single mais j'aime vraiment beaucoup ce titre", avait-il confié. Et après écoute, quelque chose nous dit qu'il ne sera définitivement pas le seul à l'apprécier.

How Would You Feel est bien plus calme, plus douce que Shape of You ou Castle On The Hill et renoue avec les ballades auxquelles Ed Sheeran nous a habitués : Photograph, Kiss Me... on ne les compte même plus. Si vous voyez déjà Thinking Out Loud être surpassée, sachez que ce ne sera pas le cas : Selon Ed Sheeran en personne, le titre "Perfect" serait encore meilleur. Pour se faire une idée, il faudra patienter mais avouons que ce troisième titre laisse présager un album réussi.