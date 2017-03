Ed Sheeran dans le Lab Virgin Radio, revivez l'émission en vidéo !

C’était l’évènement la semaine dernière dans nos locaux, Ed Sheeran était l’invité exceptionnel du Lab Virgin Radio pour rencontrer une poignée de fans privilégiés et jouer quelques uns de ses nouveaux titres pop. À cette occasion, l’émission présentée par Lionel était enregistrée en public et diffusée en direct sur la page Facebook officielle de Virgin Radio. Le chanteur britannique s’est également prêté au jeu des questions/réponses à notre micro pour nous en dire un peu plus sur son nouvel album Divide sorti vendredi 3 mars dernier. Vous avez manqué le Lab Virgin Radio avec Ed Sheeran diffusé dimanche 5 mars dernier ? Séance de rattrapage avec toutes les vidéos de l’émission !

Pour marquer le coup de son passage dans les studios de Virgin Radio, Ed Sheeran a joué les deux premiers singles de son nouvel album Divide. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Shape Of You et Castle On The Hill en live, ça dépote ! L’interprète de Thinking Out Loud nous a également confié lors de son interview que son plus grand rêve serait de jouer au Stade de France, et qu’il adorerait travailler de nouveau avec Beyoncé. Ed Sheeran sera en concert à Paris pour une unique date à l’AccorHotels Arena le 6 avril prochain.