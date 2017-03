Ed Sheeran dans le Lab Virgin Radio dimanche 5 mars, une émission à ne pas rater ! 

Ed Sheeran est la star pop du moment mais aussi de Virgin Radio ! On a reçu le chanteur le 28 février pour un tournage du Lab Virgin Radio en public. Ses fans les plus fervents, et les plus chanceux, ont pu assister à cette émission exceptionnelle, prendre des photos avec lui et se faire dédicacer quelques albums. Un moment qui restera probablement à jamais gravé dans leur mémoire et que vous avez également pu suivre en live sur Facebook via la page de Virgin Radio. La bonne nouvelle c'est que la session de rattrapage c'est dimanche lors de la diffusion du Lab Virgin Radio avec Lionel, entre 20h et minuit. L'occasion pour tous les auditeurs de Virgin Radio d'écouter l'interview d'Ed Sheeran mais aussi de profiter de la session acoustique qu'il nous a réservé !

C'est l'émotion pour les fans ! @edsheeran leur offre un moment inoubliable ???? #EdSheeranChezVirginRadio pic.twitter.com/TuWqr6G80T — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 28 février 2017

L'ambiance est au Top ???????????? Les fans se réchauffent en chantant 'Shape Of You' #EdSheeranChezVirginRadio pic.twitter.com/rTpnhcnT8w — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 28 février 2017

Vous êtes excellents ???? Les fans d'@edsheeran sont au rendez-vous devant la radio !!! #EdSheeranChezVirginRadio pic.twitter.com/aYAzvUzNFE — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 28 février 2017

Le teaser ci-dessus devrait finir de vous convaincre de suivre absolument le Lab Virgin Radio Ed Sheeran diffusé ce dimanche 5 mars, entre 20h et minuit. D'ici là l'artiste aura sorti son troisième album studio, ÷ (à prononcer Divide), et vous serez probablement nombreux à en connaître toutes les chansons par cœur. Après plus d'un an d'absence, Ed Sheeran avait totalement disparu y compris sur les réseaux sociaux, son retour sur le devant de la scène se passe à merveille. A tel point que l'intégralité de la mini tournée européenne qu'il a annoncé et qui commencera à la mi mars est d'ors et déjà complète ! Ce qui est accessible à tous en revanche c'est bien le Lab Virgin Radio Ed Sheeran diffusé dans quelques jours sur notre antenne, alors soyez bien au rendez-vous !

Vous pourrez également découvrir JP Cooper, qui était à l'honneur du VirginFriday il y a quelques semaines avec son titre September Song, dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 5 mars !