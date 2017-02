Ed Sheeran confirmé aux BRIT Awards 2017 !

C’est la nouvelle addition des BRIT Awards 2017 et pas des moindres ! C’est Ed Sheeran en personne, qui a annoncé via les réseaux sociaux à ses fans qu’il chanterait lors de la cérémonie du 22 février. Pour célébrer l’événement Twitter a dévoilé un emoji spécial qui apparait lorsque vous ajoutez le hashtag #EdSheeranBRITs ! Le directeur des BRIT Awards a précisé « Ed est toujours l’une des artistes les plus excitants et les plus innovants au monde, il repousse sans cesse les limites dans tout ce qu’il fait. » Il y a en effet de quoi se réjouir puisque si Ed Sheeran a joué ses deux nouveaux singles, Shape of You et Castle On The Hill, à la radio c’est la première fois qu’il jouera l’une de ses nouvelles chansons en live et en direct à la télévision (en France c’est MCM qui rediffuse le show en léger différé).

I'll be performing at this year's @brits - got my own emoji as well #EdSheeranBRITs — Ed Sheeran (@edsheeran) 6 février 2017

Ed Sheeran n’est pas nommé au BRIT Awards cette année mais il a déjà été honoré plusieurs fois dans la catégorie révélation anglaise et artiste masculin en 2012, puis album de l’année pour x et artiste masculin en 2014. Rendez-vous pour les BRIT Awards 2018 où il devrait être très nommé après la sortie de son nouvel album, ÷, prévu pour le 3 mars prochain. Aux côtés d’Ed Sheeran, on retrouvera égalementBruno Mars, Little Mix, 1975, Robbie Williams, Emili Sandé et Skepta. Pendant ce temps les fans français du chanteur attendent déspérément qu’il rajoute des dates à sa tournée sold out en quelques minutes vendredi dernier !