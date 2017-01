Ed Sheeran : Comme U2, il a repoussé la sortie de son nouvel album à cause de Trump

Depuis que ses deux nouveaux singles Shape Of You et Castle On The Hill ont été dévoilés, Ed Sheeran bat tous les records dont celui de la chanson la plus écoutée en 24h sur Spotify. Il faut dire que le chanteur britannique s’était fait très discret depuis un moment, se retirant des réseaux sociaux pendant un an et n’ayant plus rien sorti depuis son album x en 2014. Les fans l’attendaient de pied ferme depuis trois ans donc, et vont bientôt découvrir le troisième album studio de leur idole, ÷, qui sort le 3 mars prochain. Interrogé par Zane Lowe sur Beats 1, Ed Sheeran a cependant révélé que ce nouvel opus aurait pu sortir bien plus tôt, s’il n’y avait pas eu toute cette tempête médiatique autour de l’élection de Donald Trump. ÷ aurait dû être publié la semaine des élections présidentielles soit le 11 novembre 2016 !

« La semaine où l’album devait sortir était celle des élections présidentielles, ça a été une tempête médiatique et je me suis dis que les gens allaient évidemment en avoir rien à faire de ce disque », a-t-il expliqué à l’antenne, « Puis la semaine d’après celui de Bruno Mars est sorti, puis la semaine d’après celui de The Weeknd. C’était mieux donc de le repousser à cette année » Mais Ed Sheeran n’a pas été le seul à avoir vu ses plans chambouler suite à l’élection du futur président américain, U2 aussi a déclaré avoir repoussé la sortie de son album à cause de Trump afin d’écrire de nouvelles chansons sur le sujet.