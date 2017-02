Ed Sheeran chez Virgin Radio, suivez l'évènement en live sur VirginRadio.fr

C'est un peu l'évènement aujourd'hui chez Virgin Radio. Nos locaux accueillent en ce mardi 28 février un artiste pour le moins prestigieux qui s'apprête à sortir son troisième album cette semaine après plusieurs années d'absence. Vous avez devinez, Ed Sheeran est notre invité du jour pour enregistrer une émission du Lab très spéciale durant laquelle il rencontrera quelques fans privilégiés, répondre aux questions de l'animateur Lionel et jouera ses nouveaux titres pop devant un public restreint plus que chanceux. Vous n'avez pas réussi à obtenir vos places pour l'évènement, pas de panique, ce moment unique avec Ed Sheeran est à suivre en live toute la matinée sur VirginRadio.fr !

11h02 : C'est l'heure des lives, on les retrouvera dès ce dimanche dans le Lab Virgin Radio !

10h58 : On a une petite surprise pour Ed Sheeran, le directeur des programmes de Virgin Radio et le directeur de Shazam France sont là. Chez Shazam, c'est 52 millions de followers, et le titre le plus shazamé a été Thinking Out Loud avec 10 millions de Shazam. Shape Of You est le titre le plus shazamé depuis 6 semaines. Ed Sheeran a été l'artiste masculin le plus shazamé en 24 heures et un prix lui est décerné en direct à cette occasion !

Lors de son passage chez @VirginRadiofr, Ed Sheeran a reçu un beau cadeau de la part de @Shazam #EdSheeranChezVirginRadio ???? pic.twitter.com/ZtSr92Fpjt — Ed Sheeran France (@EdSheeranFR) 28 février 2017

10h57 : L'objectif qu'il a actuellement, c'est vraiment de percer et jouer au Stade de France. On t'y accueille avec PLAI-SIR Ed !

10h55 : Ed Sheeran a très peu fait de festival en France, car ce n'est pas vraiment son truc les festivals. Il aime bien faire un festival de temps en temps, son vrai plaisir c'est de faire ses concerts à lui.

10h52 : Le 6 avril à l'AccorHotels Arena, nous ne verrons pas de groupe avec lui

10h50 : Découvrez Ed Sheeran entrain de faire le lancement de Shape Of You façon animateur de radio !

10h49 : Il a déjà bossé avec elle, mais aimerait travailler encore plus avec Beyoncé. Côté français, il adore Nekfeu et Christine and the Queens, et ne tarit pas en éloge à l'égard de cette dernière !

10h48 : Il nous parle de la chanson Happier, que Ryan Tedder a co-écrit, un morceau où les garçons ont le droit de pleurer quand ils l'écoutent.

10h45 : Ce qui le stresse le plus ? Quand il se retrouve au sein d'une foule qu'il ne connait pas, comme à l'after party des Brit Awards !

10h43 : Ed nous révèle que son morceau préféré du nouvel album est la track 5, Perfect

10h41 : Son rêve et son objectif est de jouer au Stade de France, il ne l'avait encore jamais révélé ! Réagissez sur les réseaux sociaux via le hashtag #EdSheeranChezVirginRadio

mais viens au stade de France bb tu le remplis!!!!! #EdSheeranChezVirginRadio — ÷ (@lbdae) 28 février 2017

10h40 : C'est parti ! Ed Sheeran commence par une petite interview avec nos animateurs de Virgin Radio !

10h30 : Ed Sheeran vient d'arriver dans les locaux de Virgin Radio !

10h15 : Ed Sheeran n'est pas encore arrivé mais les fans sont là et très très nombreux !