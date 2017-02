Ed Sheeran chez Virgin Radio, suivez l'évènement en Facebook Live le 28/02 à 10h30

Attention évènement, Ed Sheeran sera dans les locaux de Virgin Radio ce mardi 28 février à l’occasion de l’enregistrement d’un Lab très très spécial. Le chanteur britannique rencontrera une poignée de fans qui ont réussi à obtenir leur place via notre concours mis en place toute la semaine dernière. Ils auront également la chance d’assister à l’interview de leur idole par Lionel et de voir Ed Sheeran chanter ses nouveaux titres pop devant eux. Autant vous dire qu’on s’apprête à vivre un moment unique chez Virgin Radio ! Si vous n’avez pas réussi à obtenir votre place, pas de panique, vous pourrez également suivre la rencontre et l’interview d’Ed Sheeran en live sur notre page Facebook officielle. Découvrez quelques tweets de fans qui ont réagi via le hashtag #EdSheeranChezVirginRadio !

J'ai jamais autant tweete #EdSheeranChezVirginRadio — Ines MARDI 28?? (@txddysh) 27 février 2017

Je vais en cours en espérant avoir une bonne nouvelle en y sortant ???????????? #EdSheeranChezVirginRadio @VirginRadiofr — 39,, SVP VIRGIN ???? (@bluxhingluke) 27 février 2017

@LionelVirgin Je ramène des cookies bien moelleux c'est un Bon deal ?#EdSheeranChezVirginRadio — charlaine. (@charlainesrd) 27 février 2017

À quelques jours seulement de la sortie de son troisième album ÷ (prononcez « Divide ») le vendredi 3 mars prochain, Ed Sheeran viendra donc rencontrer d’heureux (et surtout chanceux !) auditeurs de Virgin Radio et chanter devant eux quelques uns de ses nouveaux titres pop. Ne manquez pas cet évènement EXCEPTIONNEL à suivre en partie mardi 28 février dès 10h30 sur la page Facebook officielle de Virgin Radio !