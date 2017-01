Ed Sheeran bientôt plus fort qu'Adele ? Il a confiance !

Grande nouvelle, Ed Sheeran dévoile le nouveau clip de "Castle On The Hill" qui a déjà beaucoup fait parler. Après avoir dévoilé deux single pour le prix d'un après une très longue pause et un silence tout aussi long, le chanteur est de retour sur le devant de la scène. Il vient également d'accorder une interview à GQ dans laquelle il annonce se sentir assez fort pour battre Adele. Alors n'y voyez pas de la grosse tête - enfin, on ne croit pas. Il explique : "Le fait que je sois un loser a joué. Taylor Swift n'était pas la gamine populaire à l'école. Je n'étais pas non plus le gamin populaire à l'école. Puis, arrive le moment où tu deviens le gamin populaire de l'école et je crois qu'on a un peu poussé le truc. Elle veut être la plus grande artiste féminine du monde, et je veux être le plus grand artiste masculin du monde. C'est parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire telle ou telle chose et on se dit "Putain, bien sûr que je peux.""

Ed Sheeran peut-il battre Adele ?

Quant à cette histoire d'Adele, c'est assez simple : elle est la seule personne à avoir vendu plus de disques qu'Ed Sheeran ces 10 dernières années. "C'est la seule personne que je dois battre. Et c'est plutôt énorme, parce qu'elle a vendu 20 millions de copies de son dernier album. Mais si je ne dis pas que je peux le faire, alors je ne vise pas assez haut. Je ne suis pas en compétition créative avec elle, parce qu'on a tous les deux nos univers, mais une fois que le produit créatif est sorti, c'est une course vers la ligne d'arrivée." Clairement, le chanteur sait ce qu'il veut et après la vie parfois compliquée qu'il a pu avoir, on ne peut que le comprendre. Espérons que les ventes de son album Divide seront au rendez-vous ! Au fait, vous avez vu qu'Ed Sheeran annonce un concert en France en 2017 ? Parce qu'il ne faut pas rater ça !