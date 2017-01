Ed Sheeran atteint le record de la chanson la plus écoutée en 24h sur Spotify

Il n'y a pas queTaylor Swift qui soit surexcitée par le retour d'Ed Sheeran, ses fans sont également très largement au rendez-vous. Ce qui a permis au chanteur d'établir un record sans précédent sur Spotify. Avec plus de 6 millions d'écoutes pour Shape of You et Castle On The Hill, ses deux nouveaux singles, le britannique réussit à atteindre le plus grand nombre d'écoutes d'une chanson en une seule journée. Un record détenu précédemment par ses compatriotes des One Direction avec la chanson Drag Me Down sorti en juillet 2015 ( 4, 7 millions d'écoutes en 24h). Au total, les deux chansons d'Ed Sheeran auront été écoutées 25,8 millions de fois en 48 heures tandis que leurs lyrics video sur youtube auront enregistré plus de 10 millions de vues chacune en 24h.

÷, le troisième album d'Ed Sheeran n'a pas encore de date de sortie mais gageons qu'on devrait pouvoir écouter cet album d'ici le printemps. L'accueil réservé à Castle On The Hill et Shape of You a visiblement beaucoup ému le chanteur qui s'est dit, sur Twitter, " vraiment boulversé par les réactions à ces nouvelles chansons. Je n'avais jamais rien entendu de pareil, merci pour tous vos merveilleux messages". C'est qu'en se coupant des réseaux sociaux et de la vie publique pendant plus d'un an, le chanteur a su se rendre très désirable !