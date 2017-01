Ed Sheeran annonce un concert en France en 2017

Depuis quelques semaines, Ed Sheeran est au centre de toutes les attentions. « Shape Of You » et « Castle On The Hill » ont en effet marqué le grand retour du chanteur, qui s’était éloigné de la scène médiatique il y un an. Forcément, l’artiste de 25 ans était attendu de pied ferme par ses fans et le succès est déjà tel qu’Ed Sheeran a raflé le record de la chanson la plus écoutée en 24 heures sur Spotify. Son troisième album intitulé Divide est prévu pour le 3 mars 2017 et ce matin, le chanteur a annoncé les dates de sa tournée européenne. Ainsi, nous sommes heureux d'annoncer qu'Ed Sheeran sera en concert à l’AccorHotels Arena de Paris le 6 avril 2017 !

My tour starts this March. UK & Euro dates on sale Thurs 2 Feb 10am. Dates for Latin America announced later today x pic.twitter.com/CnsdI2SCrS — Ed Sheeran (@edsheeran) January 26, 2017

Il sera également de passage en Suisse, en Allemagne, en Norvège ou encore aux Pays-Bas avant de rejoindre Londres pour deux dates à l’O2 Arena en mai. Une tournée de grandes salles donc, que le jeune homme devrait parvenir à remplir sans trop de soucis… Lors de sa dernière tournée en 2015, Ed Sheeran s’était produit trois fois de suite à Londres dans un Wembley Stadium sold out. Ces trois concerts exceptionnels réunissant chaque soir 90 000 personnes avaient été captés afin de réaliser le film Jumpers for Goalposts. Les places de la tournée 2017 seront mises en vente le jeudi 2 février à 11h dans tous les points de vente habituels. Un conseil, soyez au rendez-vous car il faudra être rapide !