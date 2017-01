Ed Sheeran annonce la date de sortie de son nouveau single !

En ce premier jour de 2017, toute l’équipe de Virgin Radio vous souhaite une bonne année, que l’on espère pleine de musique et de concerts ! Si vous êtes encore un peu endormi et que vous commencez tout juste à émerger après la soirée d’hier, voilà une info qui devrait vous faire bondir du lit : Ed Sheeran est enfin de retour, et pour de vrai ! Et oui, le jeune homme a attendu les premières heures de 2017 pour annoncer la date de sortie de son nouveau single. Cette fois, ce n’est plus qu’une question de jours, puisque c’est ce vendredi 6 janvier que sera dévoilé le premier extrait de son album !

Au terme d’un an de silence, Ed Sheeran a fait son retour sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, en postant seulement une photo bleue ciel, sans légende ni explication. Après le orange et le vert, on imagine qu’il s’agit de la couleur prédominante de sa nouvelle pochette. Quoiqu’il en soit, on devrait rapidement en savoir d’avantage puisque l’album sortira dans les prochaines semaines. En attendant, Ed Sheeran a déjà confirmé sa présence au festival Glastonbury cet été, où il partagera l’affiche avec Radiohead. Ce nouvel disque est indéniablement l’un des plus attendus de l’année et le chanteur rythmera sans aucun doute l’actualité musicale de 2017. On se retrouve donc vendredi pour écouter ensemble les prémices de l’album…