Ed Sheeran à coeur ouvert sur son nouvel album "Divide" (review)

Il aura fallu près de trois ans à Ed Sheeran pour revenir avec un nouvel album. Son dernier opus x (prononcé multiply) s’était écoulé à plusieurs millions d’exemplaires et a permis à l’artiste britannique d’être adoubé par le monde entier notamment dans son pays d’origine le Royaume Uni. L’interprète de Thinking Out Loud a non seulement chanté devant la Reine mais a aussi joué trois soirs de suite au mythique Wembley Stadium à Londres, un exploit que peu d’artistes ont pu accomplir jusqu’à présent. Après tout cet engouement autour de lui, le modeste Ed Sheeran a pris son temps pour faire son retour, s’est même retiré des réseaux sociaux pendant un moment, puis a dévoilé en début d’année deux nouveaux singles d’un coup, Shape Of You et Castle On The Hill. Les deux morceaux ont reçu un accueil très enthousiaste de la part du public, et Shape Of You a même détrôné le tube Hello d’Adele en devenant le titre le plus streamé en 24h avec 7 940 950 écoutes le jour de sa sortie. Aujourd’hui vendredi 3 mars, on y est enfin, le troisième album Divide d’Ed Sheeran est enfin sorti. VirginRadio.fr l’a écouté et vous livre ses impressions !

L’album s’ouvre avec Eraser, qu’on avait déjà eu l’occasion d’entendre en version live acoustique quelques jours avant, où Ed Sheeran rappe et nous avait agréablement surpris. On connaissait déjà l’amour du rouquin pour le hip-hop mais il est toujours rare de le voir en action, et il faut dire qu’il excelle dans l’exercice. La dualité entre les couplets où Ed nous balance son flow impeccable et le refrain pop entrainant rythmée par une seule guitare acoustique, rend encore mieux en studio. Ce premier titre surprenant sonne carrément bien, l’Anglais commence très fort ! On enchaîne ensuite avec Castle On The Hill tel un hymne de stade qu’on imagine déjà bien en concert, puis sur Dive au refrain libérateur et l’intru très rythmique. Les quelques choeurs et solo de guitare n’enlève rien au charme de ce troisième titre.

Dans Shape Of You qu’on ne vous présente plus, Ed Sheeran se révèle dans toute sa sensualité sur un tube pop qui a déjà fait toutes ses preuves. Grand lover sur Perfect, il nous amuse ensuite avec Galway Girl et ses influences de musiques folkloriques tout droit venues d'Irlande. Happier, décrit par Ed himself comme le morceau qui allait faire pleurer les garçons est une chanson d’amour qui n’a de d’happy que le titre. Une grande sincérité et émotion s'y ressent, le tout sublimé par une simple guitare en acoustique et un piano sur les refrains.

On se réconforte ensuite avec la douce balade Heart Don’t Break Around Here avant que What Do I Know ne révèle le petit côté naïf de l’artiste dans un titre joyeux et entrainant. How Could You Feel traite des prémisses de l’amour avec une touche mélancolique et une guitare qui sonne très 80’s. Enfin, Supermarket Flowers, une dernière balade au piano, délicate, sincère, simple, tout à l’image d’Ed Sheeran. Sur la version deluxe, vous aurez également le droit à quatre titres bonus, dont trois ovnis qui ont su attirer notre attention. Barcelona, où Ed s’essaie à quelques mots d’espagnol dans une ambiance festive, Bibia De Ye Ye aux airs tropicaux et très estivaux mais aussi Nancy Mulligan aux rythmes celtiques. Cette seconde partie est indéniablement expérimentale, qu’on adhère ou pas, il faut saluer l’audace de l’artiste ! L’album se termine sur Save Myself et son duo piano/violon plus classique qui fait s’achever l’album sur une note un peu triste.

Divide est un album résolument sur le thème de l’amour, l’amour sous toutes ses formes, le vrai, le sincère, le grandissant, le triste, le perdu, celui de ses racines… Ed se confie à coeur ouvert, avec des thèmes simples qui parleront à tout le monde tels que l’attachement évidemment, mais aussi la musique ou encore l’économie (si si !) Une troisième belle réussite pour Ed Sheeran qui nous montre là une palette d’influences musicales plus large que jamais. Rendez-vous dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 5 mars et à l'AccorHotels Arena le 6 avril pour découvrir tout ça en live et célébrer avec Ed Sheeran ce retour réussi !