Ed Sheeran : 5 choses que vous ignorez sur Shape of You

Ed Sheeran, qui vient de dévoiler "How Would You Feel", nouvel extrait de son album à venir, provoque un véritable raz de marée avec son single "Shape of You". Mais connaissez-vous tout sur le morceau ?

1. Shape of You n'était pas censé être pour Ed Sheeran. Il l'a écrit en pensant donner le titre à Rihanna : "On était en train d"écrire le morceau quand je me suis dit que ça pourrait vraiment coller pour Rihanna. Mais quand j'ai commencé à chanter des paroles comme "putting Van The Man on the jukebox'("mettre Van Morrison sur le jukebox"), je me suis dit, hum, elle ne va pas chanter ça, si ?." Il a aussi pensé à d'autres artistes pour l'interpréter comme le groupe anglais Rudimental. C'est finalement son propre label qui a suggéré qu'il garde le morceau pour lui. Il a bien fait.

2. Ed Sheeran a sans doute écrit "Shape of You" en pensant à sa copine Cherry Seaborn. Plusieurs indices laissent penser que c'est le cas dont la référence à un premier rencard dans la jeunesse d'Ed Sheeran ("We're going out on our first date / You and me are thrifty / So go all you can eat / Fill up your bag and I fill up a plate"). On le rappelle, Ed et Cherry ont grandi à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre.

3. Shape of You n'aurait pas dû se trouver sur Divide, le nouvel album d'Ed Sheeran. Il explique : "C'est la dernière chanson sur laquelle j'ai travaillé et je n'avais juste pas pensé au fait qu'elle soit sur cet album. Je l'ai un peu écrite en me disant 'Oh, c'est marrant.'"

4. Ed Sheeran s'est classé directement numéro 1 au top 100 américain Billboard. C'est son premier single numéro 1 outre-Atlantique. Bravo

5. Il a dû réapprendre à utiliser une "looping station" pour sa prestation des Grammy Awards (à regarder ci-dessus). Pendant son break, il a oublié comment s'en servir alors que c'est une de ses caractéristiques scéniques, lui permettant de se produire seul sur scène.